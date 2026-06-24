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rbc.ua logorbc
24 Июня 2026, 18:25
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СБУ представила детали операции в Крыму: Под ударом аэродромы "Саки", "Гвардейское" и ПВО

СБУ провела спецоперацию 24 июня. Под удар попали системы ПВО у Керчи и инфраструктура двух военных аэродромов - "Саки" и "Гвардейское".

СБУ представила детали операции в Крыму: Под ударом аэродромы &#34;Саки&#34;, &#34;Гвардейское&#34; и ПВО.
СБУ представила детали операции в Крыму: Под ударом аэродромы "Саки", "Гвардейское" и ПВО.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По предварительным данным, на военном аэродроме "Саки" были поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.

Также удар понес инфраструктура аэродрома "Гвардейское".

Удар по ПВО возле Керчи

Кроме того, вблизи Керчи, как сообщают в спецслужбе, были поражены:

  • две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400;
  • два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

В СБУ отметили, что это уже четвертый комплекс "Панцирь-С1", пораженный спецподразделением "Альфа" в этом районе.

"Российские войска теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины", - говорится в сообщении.

Источник
rbc.ua logorbc
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