В Конго зафиксировали рекордное число случаев Эболы.

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стала крупнейшей по числу подтвержденных случаев за первый месяц среди всех зарегистрированных эпизодов заболевания.

Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Абдирахман Махамуд, передает reuters.com

По данным ВОЗ, вспышка штамма Бундибугьо уже привела к заражению более 1 тысячи человек и смерти 267 заболевших. Официально о ней объявили 15 мая, однако специалисты считают, что вирус распространялся в стране в течение нескольких месяцев до выявления первых случаев.

Случаи заражения Эболой уже зарегистрированы как минимум в трех лагерях для внутренне перемещенных лиц на востоке Конго. Представитель Международной организации по миграции Абдулай Воне сообщил, что в лагерях подтверждены не менее 25 случаев заболевания, из которых 14 закончились смертью пациентов.

По его словам, лагеря и до начала вспышки страдали от перенаселенности, а многие их жители ежедневно покидают территорию в поисках работы или продовольствия, что повышает риск дальнейшего распространения вируса.

Директор католической благотворительной организации Caritas Джастин Занамузи рассказал Reuters, что только с понедельника в лагере Кигонзе умерли четверо детей. Результаты анализов пока не готовы, поэтому причины их смерти официально не подтверждены.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, за последние десятилетия в странах Африки к югу от Сахары было зарегистрировано более 20 вспышек Эболы.