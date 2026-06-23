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23 Июня 2026, 21:06
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В Конго зафиксировали рекордное число случаев Эболы

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стала крупнейшей по числу подтвержденных случаев за первый месяц среди всех зарегистрированных эпизодов заболевания.

В Конго зафиксировали рекордное число случаев Эболы.
В Конго зафиксировали рекордное число случаев Эболы.

Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Абдирахман Махамуд, передает reuters.com

По данным ВОЗ, вспышка штамма Бундибугьо уже привела к заражению более 1 тысячи человек и смерти 267 заболевших. Официально о ней объявили 15 мая, однако специалисты считают, что вирус распространялся в стране в течение нескольких месяцев до выявления первых случаев.

Случаи заражения Эболой уже зарегистрированы как минимум в трех лагерях для внутренне перемещенных лиц на востоке Конго. Представитель Международной организации по миграции Абдулай Воне сообщил, что в лагерях подтверждены не менее 25 случаев заболевания, из которых 14 закончились смертью пациентов.

По его словам, лагеря и до начала вспышки страдали от перенаселенности, а многие их жители ежедневно покидают территорию в поисках работы или продовольствия, что повышает риск дальнейшего распространения вируса.

Директор католической благотворительной организации Caritas Джастин Занамузи рассказал Reuters, что только с понедельника в лагере Кигонзе умерли четверо детей. Результаты анализов пока не готовы, поэтому причины их смерти официально не подтверждены.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, за последние десятилетия в странах Африки к югу от Сахары было зарегистрировано более 20 вспышек Эболы.

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