Число предполагаемых случаев заражения Эболой в Конго превысило 900.

«Благодаря увеличению масштабов эпидемиологического надзора в рамках мер по борьбе с Эболой в ДР Конго на данный момент выявлено более 900 подозрительных случаев, в том числе 101 подтвержденный», — заявил в воскресенье, 24 мая, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в социальных сетях, пишет rfi.fr

Всемирная организация здравоохранения также отмечает, что эпидемия «быстро распространяется» в Африке. По словам Гебрейесуса, «ряд факторов дает основания для серьезной обеспокоенности риском дальнейшего распространения и новых смертей». 17 мая ВОЗ объявила вспышку в Африке «чрезвычайной ситуацией международного значения».

Агентство по вопросам здравоохранения Африканского союза (Africa CDC) считает, что десять стран Центральной Африки относятся к «группе риска» с точки зрения распространения вируса: Южный Судан, Руанда, Кения, Танзания, Эфиопия, Конго, Бурунди, Ангола, Центральноафриканская Республика и Замбия.

При этом в ВОЗ заявляют, что хоть эпидемия и распространяется довольно быстро и может продлиться более двух месяцев, она представляет низкий риск на глобальном уровне.

Эпицентр эпидемии располагается в провинции Итури на северо-востоке ДР Конго. 19 мая ВОЗ объявила, что направит туда несколько эпидемиологов, а также пять тонн оборудования для профилактики и контроля инфекций и другие необходимые материалы для лечебных центров и медработников. Однако добраться в Монгвалу сложно: мост на подъезде к нему обрушился в ноябре 2025 года и так и не был восстановлен, вместо него используется временная конструкция из металлических бочек и досок. Это усложняет доступ грузовикам с медицинскими поставками.

Кроме того, обстановка в провинции нестабильна. Из-за активности вооруженных группировок доступ в некоторые районы провинции небезопасен.

"Это серьезно затрудняет усилия по расширению масштабов отслеживания контактов с больными Эболой и выявлению случаев заражения на достаточно ранней стадии, чтобы обеспечить поддерживающее лечение. Сохраняющаяся нестабильность и страх также усугубляют недоверие внутри сообществ", — написал Гебрейесус в сети Х.

По данным министерства здравоохранения ДР Конго, «нулевым пациентом» стал медбрат, который 24 апреля обратился в медицинское учреждение в Буниа, столице Итури, с симптомами, соответствующими заражению вирусом Эболы — лихорадкой, кровотечениями и рвотой. После его смерти родственники перевезли тело в Монгбвалу на обычном автомобиле. По иогам поездки гроб оказался поврежден, и из него стали видны останки. По словам свидетелей, с которыми пообщалось агентство AFP, отец покойного отказался хоронить сына в таком состоянии, и родственники переложили тело в другой гроб. Когда в общине начали множиться случаи заболевания, некоторые поверили в «мистическую болезнь», источником которой мог стать поврежденный гроб.

По данным ВОЗ, за последние 50 лет вирус Эбола унес жизни более 15 тысяч человек в Африке, при этом уровень смертности колебался от 25% до 90%. Самая смертоносная вспышка эпидемии в ДР Конго унесла жизни почти 2 300 человек из 3 500 заболевших в период с 2018 по 2020 год.