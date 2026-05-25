В ВОЗ сообщили о 220 погибших от вспышки Эболы.

Глава ВОЗ заявил о задержке в выявлении случаев заболевания. «Мы в срочном порядке наращиваем масштабы операций, но в данный момент эпидемия развивается быстрее, чем мы ожидаем»,— сказал Тедрос Адханом Гебрейесус. Он призвал страны, граничащие с Демократической Республикой Конго, эпицентром вспышки, незамедлительно принять меры, передает reuters.com

Количество заболевших Эболой по состоянию на 24 мая достигло 900 человек, сообщало France24. Число зарегистрированных смертельных исходов скорректировано со 170 до 119. Центром вспышки заболевания остается провинция Итури в Демократической Республике Конго. Отдельные случаи также зафиксированы в провинциях Северное и Южное Киву.

22 мая ВОЗ повысила уровень угрозы лихорадки Эбола на национальном уровне до «очень высокого», на региональном — до «высокого». На глобальном уровне, по оценкам организации, угроза пока «низкая».