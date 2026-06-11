В Конго началась забастовка врачей на фоне эпидемии вируса Эбола.

Медицинские работники требуют повышения заработных плат, улучшения условий труда и увеличения инвестиций в здравоохранение, передает sbs.com.au

При этом службы экстренной помощи в стране продолжают работать и оказывать помощь пациентам, пока профсоюзы ведут переговоры с правительством.

Кроме забастовки медперсонала, проблемы возникли и с тестами на вирус: как сообщила ВОЗ, в трех лабораториях организации в Букаву и Лвиро в провинции Южный Киву, а также в Гоме в соседней провинции Северный Киву закончились расходные материалы, необходимые для анализа образцов пациентов.

На этом фоне конголезские власти сообщают уже о 598 подтвержденных случаях заболевания и 115 смертях, вызванных штаммом Бундибугйо. Как ранее рассказал The Insider эпидемиолог организации "Врачи без границ", ранее этот штамм появлялся лишь дважды и борьба с ним считалась менее приоритетной по сравнению с другими вирусами, что привело к тому, что сейчас вакцина от него все еще не разработана.