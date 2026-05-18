В Молдове оценили риск завоза Эболы после вспышки в Конго и Уганде
Риск завоза Эболы в Молдову остается низким, если речь не идет о поездках в зоны вспышки.
Об этом сообщило Национальное агентство общественного здоровья после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за распространения варианта вируса Эбола Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, передает rupor.md
По данным агентства, в провинции Итури в Конго лабораторно подтверждены 8 случаев заболевания. Еще 246 случаев считаются подозрительными. Сообщается о 80 погибших.
В Уганде подтверждены 2 случая, включая один летальный. Заболевшие прибыли из Конго.
В зонах вспышки также зарегистрированы как минимум 4 смерти среди медицинских работников. В агентстве отметили, что это подчеркивает необходимость строгого соблюдения мер инфекционного контроля.
Национальное агентство общественного здоровья заявило, что постоянно отслеживает международную эпидемиологическую ситуацию и поддерживает связь с Всемирной организацией здравоохранения и международными структурами в сфере здравоохранения.
ВОЗ на данном этапе не рекомендует вводить ограничения на поездки, однако призывает отказаться от необоснованных поездок в зоны риска. В агентстве пояснили, что вариант Бундибугио относится к той же группе вирусов, что и классическая Эбола, и вызывает тяжелую вирусную геморрагическую лихорадку.
Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. Заражение происходит при прямом контакте с кровью, биологическими жидкостями или выделениями инфицированного человека либо животного.
В НАОЗ уточнили, что такой контакт крайне маловероятен при обычной поездке. Поэтому риск распространения заболевания в европейских странах, включая Молдову, оценивается как низкий.
Среди основных симптомов называются внезапная температура, сильная слабость, мышечные боли, головная боль, боль в горле, рвота, диарея, кожная сыпь, а на поздних стадиях внутренние и внешние кровотечения.
В настоящее время для варианта Бундибугио нет утвержденной вакцины или специфического лечения. Пациентам оказывают поддерживающую терапию.
Жителям Молдовы, которые не планируют поездки в пострадавшие районы, рекомендуют следить за информацией только из официальных источников и не распространять непроверенные данные.
Тем, кто возвращается из зон риска, советуют следить за состоянием здоровья в течение 21 дня. При появлении температуры, слабости, рвоты, диареи или других симптомов нужно обратиться к врачу и сообщить о недавней поездке.