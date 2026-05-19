theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
19 Мая 2026, 11:17
2 260
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Эбола убила уже более сотни людей в Конго

ВОЗ объявила вспышку Эболы в Конго чрезвычайной ситуацией международного значения. Редкий штамм Бундибуджо, против которого нет одобренных вакцин, уже унес более 118 жизней и обнаружен в Уганде.

Эбола убила уже более сотни людей в Конго.
Эбола убила уже более сотни людей в Конго.

Вспышка вируса Бундибуджо - редкой разновидности Эболы - началась еще в конце апреля в провинции Итори на востоке Конго, однако лаборатории неделями проверяли образцы на более распространенный штамм Заир. Тесты давали ложноотрицательные результаты, и реакция опоздала на несколько недель, пишет rbc.ua со ссылкой на apnews.com

По состоянию на 19 мая зафиксировано более 118 погибших и около 300 подозреваемых случаев в провинциях Итори и Северное Киву. В Уганде подтверждена одна смерть и один подозреваемый случай.

Врач из США Питер Стаффорд заразился во время работы в больнице в Бунии - административном центре провинции Итори.

Вместе с шестью другими американцами, которые контактировали с больными, его доставляют в Германию для мониторинга. Жена врача также работала в той же больнице, но симптомов не обнаруживает.

Почему этот штамм особенно опасен

Вирус Бундибуджо выявляли лишь дважды за всю историю наблюдений:

  • 2007-2008, Уганда - 149 случаев, 37 смертей
  • 2012, Конго - 57 случаев, 29 смертей

Против него нет ни одной одобренной вакцины или лекарств. Симптомы - лихорадка, мышечная боль, диарея, рвота, внутренние кровотечения - похожи на другие тропические заболевания, что затрудняет раннюю диагностику. Вирус передается через биологические жидкости.

Реакция стран и международных организаций

ВОЗ направляет группу экспертов в Конго, в провинции Итори откроют три центра лечения Эболы. Руанда закрыла сухопутную границу с Конго в воскресенье.

США на 30 дней запретили въезд иностранцам, которые посещали Конго, Уганду и Южный Судан в течение последних трех недель, и усилили контроль на пограничных пунктах.

Директор Африканского ЦКЗ заявил, что находится "в режиме паники" из-за нехватки лекарств и вакцин, хотя экспериментальные препараты ожидают в течение нескольких недель.

Тревожный контекст

Регион и без того охвачен гуманитарным кризисом: в Иторе насчитывается более 273 тысяч внутренне перемещенных лиц, а вооруженные группировки продолжают активность. Буния находится более чем в тысяче километров от Киншасы, дороги - в плохом состоянии.

Персонал ООН в регионе переведен на дистанционную работу.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте