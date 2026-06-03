В Китае авиакомпании снизят дополнительные топливные сборы.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Air China и ряд других авиакомпаний.

По сравнению с нынешними расценками сбор будет снижен на 10 юаней для маршрутов протяженностью 800 км и составит 80 юаней ($11,73). Для более продолжительных маршрутов снижение ожидается на 20 юаней, до 150 юаней. От дополнительного сбора освобождаются младенцы, а дети, военнослужащие и полицейские, получившие инвалидность, получат скидку 50%.

Размер топливного сбора для внутренних перелетов ведущие китайские авиаперевозчики, включая Air China и China Southern Airlines, увеличили 5 апреля этого года.