Из-за роста цен на керосин авиакомпании реже заправляются в Кишиневе.

Стоимость авиатоплива в Международном аэропорту Кишинева выросла на 80 евро за тонну и достигла 1200 евро за тонну. Об этом говорится в анализе, опубликованном специализированной авиационной страницей Runway09.

В этих условиях все больше авиакомпаний прибегают к практике tankering — заправляют самолеты большим объемом топлива в других аэропортах, где цены ниже, чтобы избежать дозаправки в Кишиневе, пишет bani.md

По данным источника, такая тенденция обусловлена ростом стоимости авиационного топлива в Международном аэропорту Кишинева и может негативно сказаться на конкурентоспособности аэропорта по сравнению с другими региональными хабами.

В Runway09 также обращают внимание, что государство продолжает сохранять квазимонополию на услуги по заправке воздушных судов топливом в Международном аэропорту Кишинева. По мнению авторов анализа, это влияет на уровень цен на топливо.