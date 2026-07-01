theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
20 Июля 2026, 07:45
19
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Из-за роста цен на керосин авиакомпании реже заправляются в Кишиневе

Стоимость авиатоплива в Международном аэропорту Кишинева выросла на 80 евро за тонну и достигла 1200 евро за тонну. Об этом говорится в анализе, опубликованном специализированной авиационной страницей Runway09.

Из-за роста цен на керосин авиакомпании реже заправляются в Кишиневе.
Из-за роста цен на керосин авиакомпании реже заправляются в Кишиневе.

В этих условиях все больше авиакомпаний прибегают к практике tankering — заправляют самолеты большим объемом топлива в других аэропортах, где цены ниже, чтобы избежать дозаправки в Кишиневе, пишет bani.md

По данным источника, такая тенденция обусловлена ростом стоимости авиационного топлива в Международном аэропорту Кишинева и может негативно сказаться на конкурентоспособности аэропорта по сравнению с другими региональными хабами.

В Runway09 также обращают внимание, что государство продолжает сохранять квазимонополию на услуги по заправке воздушных судов топливом в Международном аэропорту Кишинева. По мнению авторов анализа, это влияет на уровень цен на топливо.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте