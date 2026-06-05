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svoboda.org logosvoboda
5 Июня 2026, 15:55
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Граждане Азербайджана погибли при атаке дронов в Азовском море

Пять граждан Азербайджана погибли, ещё трое получили ранения в результате атаки беспилотников на суда в Азовском море. Об этом сообщил МИД Азербайджана.

Граждане Азербайджана погибли при атаке дронов в Азовском море.
Граждане Азербайджана погибли при атаке дронов в Азовском море.

По данным ведомства, под удар попали сухогрузы Natra и Circon, на борту которых в общей сложности находились 25 граждан Азербайджана. Пострадавшие доставлены в больницу Ейска, пишет svoboda.org

В Баку отметили, что повреждённые суда не принадлежат Азербайджану. Согласно данным Marine Traffic, Natra под флагом Белиза следовал из турецкого порта Бартын в Ростов-на-Дону, а Circon под флагом Палау – из Самсуна в порт Кавказ.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источник сообщала, что около 05:00 утра по московскому времени беспилотники атаковали танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе Краснодарского края. По данным издания, погибли пять человек, ещё шестеро пострадали.

После заявлений азербайджанской стороны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что в ночь на 5 июня украинские беспилотники атаковали пять судов — сухогрузы и танкер — в Азовском море. По его словам, часть целей находилась в портах, занятых российскими войсками Мариуполя и Бердянска.

Источник
svoboda.org logosvoboda
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