Граждане Азербайджана погибли при атаке дронов в Азовском море.

По данным ведомства, под удар попали сухогрузы Natra и Circon, на борту которых в общей сложности находились 25 граждан Азербайджана. Пострадавшие доставлены в больницу Ейска, пишет svoboda.org

В Баку отметили, что повреждённые суда не принадлежат Азербайджану. Согласно данным Marine Traffic, Natra под флагом Белиза следовал из турецкого порта Бартын в Ростов-на-Дону, а Circon под флагом Палау – из Самсуна в порт Кавказ.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источник сообщала, что около 05:00 утра по московскому времени беспилотники атаковали танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе Краснодарского края. По данным издания, погибли пять человек, ещё шестеро пострадали.

После заявлений азербайджанской стороны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что в ночь на 5 июня украинские беспилотники атаковали пять судов — сухогрузы и танкер — в Азовском море. По его словам, часть целей находилась в портах, занятых российскими войсками Мариуполя и Бердянска.