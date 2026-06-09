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nv.ua logonv
9 Июня 2026, 21:11
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МИД Азербайджана сообщил о еще двух погибших после атаки дронов в Азовском море

В Азовском море обнаружили тела еще двух граждан Азербайджана, которые погибли в результате атаки дронов по торговым судам.

МИД Азербайджана сообщил о еще двух погибших после атаки дронов в Азовском море.
МИД Азербайджана сообщил о еще двух погибших после атаки дронов в Азовском море.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана, передает nv.ua

По данным ведомства, во время поисково-спасательных работ были найдены тела 57-летнего Гисмета Алиева и 45-летнего Фуада Оруджева.

Сначала сообщалось о пяти погибших гражданах Азербайджана, однако впоследствии в Баку уточнили, что умерли четыре человека.

В МИД также отметили, что 19 членов экипажей двух судов вернутся в Азербайджан 9 июня, а тела погибших доставят на родину в ближайшие дни. Детали атаки ведомство не раскрывает.

В то же время 5 июня сообщалось о поражении нескольких связанных с Россией судов в морской акватории. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди заявлял об ударе по четырем сухогрузам и танкеру.

По данным азербайджанской стороны, среди пораженных были суда Natra и Circon, на борту которых в общей сложности находились 25 граждан Азербайджана.

В Баку подчеркнули, что поврежденные суда не принадлежат Азербайджану. По данным MarineTraffic, Natra под флагом Белиза направлялось из турецкого порта Бартин в российский Ростов-на-Дону, тогда как Circon под флагом Палау двигалось из Самсуна в порт Кавказ.

Источник
nv.ua logonv
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