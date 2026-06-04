В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову.

О том, что демонтаж памятника писателю Михаилу Булгакову, который был установлен на Андреевском спуске возле Музея Булгакова, состоялся, сообщила журналистка. Она опубликовала соответствующее видео в соцсетях, передает nv.ua

На нем снят момент, как работники грузят памятник, закрытый от обломков мешками с песком на специальный транспорт.