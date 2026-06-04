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nv.ua logonv
4 Июня 2026, 18:36
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В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову

На Андреевском спуске в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову. Решение убрать памятник Киевсовет принял еще в декабре 2025 года.

В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову.
В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову.

О том, что демонтаж памятника писателю Михаилу Булгакову, который был установлен на Андреевском спуске возле Музея Булгакова, состоялся, сообщила журналистка. Она опубликовала соответствующее видео в соцсетях, передает nv.ua

На нем снят момент, как работники грузят памятник, закрытый от обломков мешками с песком на специальный транспорт.

Источник
nv.ua logonv
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