4 Июня 2026, 18:36
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В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову
На Андреевском спуске в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову. Решение убрать памятник Киевсовет принял еще в декабре 2025 года.
О том, что демонтаж памятника писателю Михаилу Булгакову, который был установлен на Андреевском спуске возле Музея Булгакова, состоялся, сообщила журналистка. Она опубликовала соответствующее видео в соцсетях, передает nv.ua
На нем снят момент, как работники грузят памятник, закрытый от обломков мешками с песком на специальный транспорт.