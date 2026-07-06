Россия нанесла массированный удар по Киеву: есть погибшие.

Российские войска в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по Киеву баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками. В нескольких районах столицы повреждены жилые дома, вспыхнули пожары.

По данным городских властей, погибли не менее девяти человек, еще не менее 24 получили ранения, пишет dw.com

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Подольском районе. По словам мэра Киева Виталия Кличко, ракета попала в девятиэтажный жилой дом, где произошло обрушение конструкций с девятого по пятый этаж. Также повреждены 19- и 25-этажные жилые дома.

Последствия атаки также зафиксированы в Дарницком районе. В одном из жилых комплексов обломки упали на четвертый этаж 25-этажного дома, а в другом многоэтажном доме загорелись квартиры. Пожары и повреждения жилых домов также произошли в Голосеевском районе столицы. Спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв и пострадавших может измениться. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей под обломками поврежденных жилых домов.

В ночь на 6 июля атаке также подверглась Одесса, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак. Ранения получил 23-летний молодой человек. Кроме того, повреждены частные дома.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, предупреждал, что Россия готовит массированный удар. По его словам, атака произошла сразу после Дня независимости США и накануне саммита НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре.



