Россия атаковала Киев дронами и ракетами: погибли не менее 9 человек, десятки пострадали.

Зафиксированы повреждения и разрушения более чем в 30 местах во всех районах украинской столицы.

Россия нанесла комбинированный удар по Киеву с применением дронов и ракет. По последним данным, жертвами российской атаки стали не менее 9 человек, сообщается о 56 раненых, в том числе детях. Под завалами домов остаются люди. В Киевской области пострадали три человека, пишет euronews.com

В Киеве разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Зафиксированы повреждения и разрушения более чем в 30 местах во всех районах украинской столицы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине.

Минобороны РФ в четверг утром заявило об "ответном ударе" по Украине, утверждая, что в Киеве и области поражены предприятия военной промышленности, а также "инфраструктура военных аэродромов" в других областях.

В последние недели Украина активизировала атаки беспилотников дальнего радиуса действия на территории России, направленные на объекты энергетической инфраструктуры и военные цели, а также применила ракеты.