Число жертв атаки по Киеву увеличилось до 17.

По последним данным, в результате ночных ударов по Киеву погибли 17 человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ночь на четверг российские военные атаковали территорию Украины 74 ракетами и 496 беспилотниками, сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет bbc.com

По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито либо подавлено 524 цели — 48 ракет и 476 беспилотников разных типов.

«Особенность массированной атаки — одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, применение большого количества баллистических ракет и реактивных БПЛА», — сказано в сообщении.

Было задействовано большое количество реактивных «шахедов», которые двигаются со скоростью более 300 км в час и их гораздо сложнее сбивать мобильным огневым группам, а также перехватчикам дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях, что «значительное количество средств нападения удалось сбить нашим защитникам неба, но не все».

Комментируя последствия ночной атаки, он подчеркнул, что для Украины критически важны поставки средств ПВО.

По последним данным, в результате ночных обстрелов Киева погибли 17 и пострадали около 90 человек. Это число может вырасти, поскольку продолжается разбор завалов. Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), спасатели работают на 15 локациях.

Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки есть разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что прямые попадания пришлись на 20 жилых домов Киева, а всего в результате обстрелов в столице повреждены около сотни домов.

Пятницу, 3 июля, в Киеве объявили днем траура, сообщил мэр Виталий Кличко.