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libertatea.ro logolibertatea
23 Июня 2026, 18:20
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В Хорватии резко выросли цены на пляжах: кофе — до 9 евро, ужин — около 100 евро

Хорватия остаётся одним из популярных направлений для летнего отдыха туристов из региона, однако и эта страна на побережье Адриатического моря не избежала волны глобального роста цен.

В Хорватии резко выросли цены на пляжах: кофе — до 9 евро, ужин — около 100 евро.
В Хорватии резко выросли цены на пляжах: кофе — до 9 евро, ужин — около 100 евро.

В этом летнем сезоне туристам, планирующим отпуск на хорватском побережье, придётся тратить значительно больше денег на ряд товаров и услуг, сообщает libertatea.ro

Рост цен в ресторанах — 7,6%

Наибольшее влияние на бюджет отпуска оказывает не транспорт и не проживание, а сфера питания. Хотя годовая инфляция в Хорватии снизилась до 3,3%, цены в ресторанах и отелях выросли на 7,6%.

Также алкоголь и табачные изделия подорожали на 4,6%, а продукты питания и безалкогольные напитки — примерно на 2,8%.

Выбор курорта существенно влияет на расходы. Разница цен между севером и югом страны на одни и те же товары может быть значительной:

— кофе стоит от 5 до 9 евро;
— разливное пиво — около 8 евро;
— бутылка воды — около 3 евро.

«Простой ужин для семьи из четырёх человек, включающий базовые блюда и напитки, в среднем уже стоит около 100 евро в Хорватии. Однако часто достаточно сделать несколько шагов в сторону от центральной набережной или старого города, чтобы найти более доступные цены», — говорят эксперты.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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