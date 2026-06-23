В Хорватии резко выросли цены на пляжах: кофе — до 9 евро, ужин — около 100 евро.

В этом летнем сезоне туристам, планирующим отпуск на хорватском побережье, придётся тратить значительно больше денег на ряд товаров и услуг, сообщает libertatea.ro

Рост цен в ресторанах — 7,6%

Наибольшее влияние на бюджет отпуска оказывает не транспорт и не проживание, а сфера питания. Хотя годовая инфляция в Хорватии снизилась до 3,3%, цены в ресторанах и отелях выросли на 7,6%.

Также алкоголь и табачные изделия подорожали на 4,6%, а продукты питания и безалкогольные напитки — примерно на 2,8%.

Выбор курорта существенно влияет на расходы. Разница цен между севером и югом страны на одни и те же товары может быть значительной:

— кофе стоит от 5 до 9 евро;

— разливное пиво — около 8 евро;

— бутылка воды — около 3 евро.

«Простой ужин для семьи из четырёх человек, включающий базовые блюда и напитки, в среднем уже стоит около 100 евро в Хорватии. Однако часто достаточно сделать несколько шагов в сторону от центральной набережной или старого города, чтобы найти более доступные цены», — говорят эксперты.