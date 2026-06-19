Кофе и десерт за 27 евро: туриста шокировали цены в болгарском Созополе.

На болгарском побережье Чёрного моря вновь разгорелись споры о стоимости отдыха. Поводом стал случай в Созополе, где туристы заплатили 27 евро за кофе и пирожное.

Как выяснилось, акция, которую ранее объявило заведение, не распространялась на кофе без кофеина, из-за чего итоговый счёт оказался значительно выше ожидаемого, сообщает profit.ro

Представители туристической отрасли отмечают, что главная проблема заключается не столько в уровне цен, сколько в прозрачности их формирования и соотношении цены и качества услуг.

Стоимость отдыха на разных курортах Болгарии заметно отличается. В Бургасе пиво можно купить примерно за 2 евро, рыбный суп — за 3 евро, а полноценный обед из жареной рыбы, картофеля и пива обойдётся примерно в 6 евро.

В то же время в Созополе цены значительно выше. Порция жареной мелкой рыбы стоит около 12 евро, а мидии, подаваемые в хлебе, — около 15 евро. В Несебре кальмары предлагают за 11–13 евро, а очищенные креветки стоят до 17 евро за порцию.

На курорте Святой Влас разница между бюджетными и элитными заведениями ещё заметнее. В дорогих ресторанах порция лобстера может стоить около 160 евро.

Эксперты отмечают, что после перехода Болгарии на евро туристам стало проще сравнивать местные цены с ценами в Греции, Италии и других странах ЕС. При этом многие посетители считают, что на отдельных курортах Болгария уже перестала быть дешёвым направлением для летнего отдыха.

Тем не менее представители отрасли подчёркивают, что на побережье по-прежнему можно найти варианты практически на любой бюджет — от недорогих пляжных кафе до премиальных ресторанов. По их словам, выбор зависит прежде всего от того, какой формат отдыха предпочитает турист.