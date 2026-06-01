libertatea.ro logolibertatea
1 Июня 2026, 11:35
6 723
Рекордные цены на шезлонги возмутили отдыхающих в Хорватии

Стоимость комплекта для двух человек может достигать 100 евро в день.

Тех, кто сейчас приезжает в Ровинь на севере Хорватии, встречает практически летняя погода с необычно высокими для этого времени года температурами. Этот живописный город, известный своими скалистыми пляжами и красивыми видами, уже привлекает множество туристов и местных жителей, желающих насладиться солнцем и водами Адриатического моря, сообщает libertatea.ro

При этом одной из самых обсуждаемых тем стали высокие цены на аренду шезлонгов на пляже рядом с отелями Monte Mulini и Lone.

День отдыха на двух премиальных шезлонгах с матрасами и зонтом обходится в 100 евро. Если брать шезлонги без матрасов, стоимость снижается до 70 евро в день. Для одного человека стандартный шезлонг стоит 40 евро, а аренда зонта обойдётся ещё в 20 евро.

Такие расценки вызвали бурные обсуждения среди туристов. Некоторые отдыхающие заявляют: «Пожалуй, это самые дорогие шезлонги в мире!»

Ровинь с населением около 15 тысяч человек считается одним из самых популярных летних курортов Хорватии. Независимо от того, выбирают ли туристы комфорт дорогих шезлонгов или предпочитают загорать на нагретых солнцем камнях, город продолжает привлекать гостей своим неповторимым очарованием.

Источник
