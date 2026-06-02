unian
2 Июня 2026, 13:58
7 200
Хорватия ограничила ночную продажу алкоголя для туристов

Новые правила стали частью более широкой кампании против так называемого "парти-туризма", который сильно раздражает местное население.

Хорватия ввела масштабные изменения в законодательство, направленные на борьбу с антисоциальным поведением в популярных туристических регионах страны, пишет unian.net со ссылкой на express.co.uk

Местные власти получили право ограничивать ночную продажу алкоголя. Новые нормы стали частью более широкой кампании против так называемого "парти-туризма", который все больше беспокоит жителей самых популярных курортных городов страны.

В соответствии с изменениями в законе о торговле, муниципалитеты и города смогут вводить запрет на продажу алкоголя с 20:00 до 06:00 в районах, где фиксируются чрезмерный шум, нарушения общественного порядка и ночные беспорядки.

Ожидается, что новые ограничения не коснутся баров, ресторанов и лицензированных заведений общественного питания. В то же время правила могут распространиться на магазины, мини-маркеты и службы доставки алкоголя в ночное время.

Одним из первых городов, поддержавших ужесточение контроля, стал Сплит. Местные жители уже давно жалуются на шум, пьяные выходки туристов и беспорядки, связанные с большим количеством отдыхающих.

Местные власти убеждены, что новые правила помогут улучшить общественный порядок и в то же время сохранить комфортную жизнь для жителей туристических центров.

Кроме того, новое законодательство предусматривает более жесткие меры по защите несовершеннолетних.

Источник
