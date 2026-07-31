theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
31 Июля 2026, 22:52
25
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Хиросиме на месте ядерного взрыва открыли новое вещество с кристаллической структурой

Геолог из университета Флоренции Лука Бинди обнаружил в Японии на месте ядерного взрыва в Хиросиме неизвестное науке вещество с кристаллической структурой. Его назвали «хиросимаитом».

В Хиросиме на месте ядерного взрыва открыли новое вещество с кристаллической структурой.
В Хиросиме на месте ядерного взрыва открыли новое вещество с кристаллической структурой.

Хиросимаит нашли в образцах грунта. Он состоит из микроскопических сферул диаметром около 10 мкм. В каждой из них находятся пять и более металлов: железо, никель, алюминий, кремний и другие. Они встроены в единую кристаллическую решётку, передает science.org

Такие вещества нечасто встречаются в природе. Учёные считают, что хиросимаит возник после взрыва ядерной бомбы в городе в 1945 году. В тот момент температура превысила 7 тысяч градусов и испарила всё, что было в зоне поражения. Впоследствии то, что осталось, превратилось в мельчайшие капли, которые застыли по всему городу.

Соединение пока плохо изучено, но исследователи считают, что у него высокая механическая, термическая и коррозионная прочность. Также благодаря открытию вещества учёные узнали, что ядерный взрыв может поражать сложные кристаллические структуры.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте