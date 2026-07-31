В Хиросиме на месте ядерного взрыва открыли новое вещество с кристаллической структурой.

Геолог из университета Флоренции Лука Бинди обнаружил в Японии на месте ядерного взрыва в Хиросиме неизвестное науке вещество с кристаллической структурой. Его назвали «хиросимаитом».

Хиросимаит нашли в образцах грунта. Он состоит из микроскопических сферул диаметром около 10 мкм. В каждой из них находятся пять и более металлов: железо, никель, алюминий, кремний и другие. Они встроены в единую кристаллическую решётку, передает science.org

Такие вещества нечасто встречаются в природе. Учёные считают, что хиросимаит возник после взрыва ядерной бомбы в городе в 1945 году. В тот момент температура превысила 7 тысяч градусов и испарила всё, что было в зоне поражения. Впоследствии то, что осталось, превратилось в мельчайшие капли, которые застыли по всему городу.

Соединение пока плохо изучено, но исследователи считают, что у него высокая механическая, термическая и коррозионная прочность. Также благодаря открытию вещества учёные узнали, что ядерный взрыв может поражать сложные кристаллические структуры.