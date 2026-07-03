Ученые: Современная жизнь слишком опередила эволюцию человека.

Причиной обрушившегося на человечество вала психосоциальных проблем — от стресса до одиночества — стал увеличивающийся разрыв между условиями жизни в современном обществе и биологией Homo sapiens.

Такую гипотезу высказали ученые из Сингапура, передает mdpi.com

Эволюционное несоответствие возникает, когда инстинкты, сформировавшиеся в одной среде, вынуждены действовать в совершенно иной. Предки человека жили небольшими сплоченными группами, где опасность, чувство принадлежности, статус и доверие считывались через знакомых людей и повседневные сигналы при личном контакте. Сегодня те же самые инстинкты активируются в плотной городской застройке, на цифровых платформах, в условиях неравенства и мира, пронизанного множеством пересекающихся кризисов. Результат — внутренняя растерянность: реакции, которые когда-то имели смысл в малом и привычном кругу, в XXI веке кажутся неуместными или мешают жить.

Особенно выраженным делают это несоответствие социальные сети. Стремление понять свое место в группе когда-то помогало поддерживать доверие и сотрудничество среди хорошо знакомых людей. Сегодня тот же механизм запускается бесконечным потоком тщательно отобранных жизней, достижений и статусных сигналов.

Нездоровая конкуренция как драйвер стресса

Основное явление, которое в этом ракурсе рассматривает статья — конкуренция. Современная среда способна усиливать ощущение, что тебя бесконечно оценивают, превосходят или оставляют позади. Авторы считают, что именно это обостренное чувство соперничества может быть одним из путей, через которые эволюционное несоответствие ведет к стрессу и ухудшению самочувствия.

«Конкуренция не нова, но современная жизнь может делать ее ощущение постоянным. Эволюционный взгляд помогает понять, почему люди так остро реагируют на сравнение и страх оказаться хуже других, даже когда эти сигналы исходят не от малой группы, а от незнакомцев или с экрана гаджета», — объясняет эволюционный психолог Хосе Йонг из Университета Джеймса Кука, ведущий автор работы.

Статья опирается на уже существующие исследования и теоретические работы, а не на новые данные. Эволюционное несоответствие представлено в ней как один из способов осмысления современных социальных и психологических проблем — в сочетании с объяснениями, основанными на психологии, социологии и экономике. Все эти идеи еще предстоит проверять в реальных исследованиях.

Это важно, потому что лучше описывает предпосылки к психологическому дискомфорту, нежели индивидуальные особенности и личные проблемы.

«Стресс, одиночество и тревогу часто трактуют как личные или поведенческие проблемы, — подтверждает соавтор исследования Сара Чан из Сингапурского университета технологии и дизайна. — Но они также могут быть следствием несоответствия между средой, в которой мы живем, и условиями, к которым эволюционно приспособлены наши тело и психика. Это значит, что думать стоит не только об индивидуальной устойчивости, но и о том, как устроены наши города и сообщества».

В дальнейшем исследователи намерены изучить, как воспринимаемая конкуренция и благополучие меняются в зависимости от зеленых районов, мест с разной степенью ощущаемой тесноты, сообществ с разным уровнем социальных связей, а также в цифровых пространствах, которые либо усиливают, либо ослабляют склонность к сравнению.

Как быть

Это ни в коем случае не призыв вернуться к более простому прошлому и не утверждение, что современная жизнь безнадежно испорчена. Это — аргумент в пользу более осмысленного обустройства настоящего, подчеркивается в статье.

«Нам нужны решения, которые работают в соответствии с нашей эволюционной природой, а не вопреки ей», — резюмирует Йонг.

Среди возможных решений, предложенных авторами, наряду с очевидными и не такими простыми в реализации (вроде особенностей застройки и озеленения городов), есть то, что каждый из нас может сделать прямо сейчас — сократить использование соцсетей, перейти к разумному потреблению и больше гулять на природе.