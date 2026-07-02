Ученые: «Скачки» веса после похудения оказались менее опасными, чем считалось.

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что повторный набор веса после похудения, по-видимому, не увеличивает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний до исходного уровня.

Основной вред для здоровья связан с самим ожирением, а не с колебаниями массы тела, передает thelancet.com

Исследователи проанализировали данные нескольких наблюдательных исследований, клинических испытаний и экспериментов на животных, посвященных циклическому изменению массы тела — ситуации, когда после снижения веса человек вновь его набирает.

На протяжении многих лет считалось, что такие «качели» могут ускорять потерю мышечной массы, замедлять обмен веществ и повышать риск сахарного диабета второго типа, инфаркта и сердечной недостаточности. Однако авторы пришли к выводу, что убедительных доказательств этому нет.

По их мнению, многие предыдущие исследования не учитывали влияние возраста, сопутствующих заболеваний и того, было ли снижение веса намеренным или связано с болезнью. После исключения этих факторов связь между колебаниями массы тела и развитием кардиометаболических нарушений значительно ослабевала.

Авторы отмечают, что после повторного набора веса человек теряет часть преимуществ, достигнутых во время похудения, например улучшение контроля уровня глюкозы, артериального давления и других метаболических показателей. Однако имеющиеся данные не свидетельствуют о том, что состояние здоровья становится хуже, чем до снижения веса.

По мнению исследователей, это означает, что страх перед повторным набором веса не должен мешать лечению ожирения. При этом они подчеркивают, что наиболее эффективной стратегией остается постепенное снижение массы тела с последующим длительным поддержанием результата.