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2 Июля 2026, 22:00
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Ученые нашли сценарий, при котором Земля переживет гибель Солнца

Ученые из Университета Сент-Эндрюс выяснили, что гигантская экзопланета WD 1856 b смогла пережить гибель своей звезды, изменив орбиту и приблизившись к «остывшему» светилу.

Ученые нашли сценарий, при котором Земля переживет гибель Солнца.
Ученые нашли сценарий, при котором Земля переживет гибель Солнца.

Это уникальное событие помогает понять, что произойдет с планетами Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик, передает nature.com

С помощью космического телескопа JWST астрономы впервые исследовали атмосферу планеты, обращающейся вокруг белого карлика — плотного остатка звезды, подобной Солнцу. Примерно через пять миллиардов лет такой же этап эволюции предстоит пройти и нашему светилу.

Наблюдения показали, что WD 1856 b оказалась значительно горячее, чем предполагали ученые. Вместо ожидаемых −113 °C температура атмосферы достигает около 126 °C. Кроме того, планета оказалась примерно в семь раз массивнее Юпитера, хотя лишь немного уступает ему по размерам.

По мнению исследователей, такие характеристики свидетельствуют о том, что после превращения звезды в белый карлик планета изменила свою орбиту, приблизилась к звездному остатку и вновь разогрелась. Одной из возможных причин этого называют гравитационное влияние расположенной неподалеку двойной звезды.

Авторы считают, что результаты показывают: гибель звезды не обязательно означает уничтожение всех ее планет. Некоторые из них способны пережить этот этап, изменить орбиту и фактически начать «вторую жизнь» уже вокруг белого карлика.

Это открытие важно и для понимания будущего Солнечной системы. Когда Солнце превратится в красный гигант, Меркурий и Венера, вероятнее всего, будут поглощены, а судьба Земли остается предметом дискуссий. Если наша планета переживет этот этап, она также может оказаться на новой орбите вокруг белого карлика.

Источник
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