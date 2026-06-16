В Калифорнии рухнул бомбардировщик B-52, восемь погибших.

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52, известный как "стратосферная крепость", потерпел крушение к северу от Лос-Анджелеса в понедельник, 15 июня. Об этом сообщило руководство авиабазы ВВС США "Эдвардс" в пресс-релизе. На борту было восемь человек. "По предварительной оценке, выжить при крушении было невозможно", - сказано в тексте, пишет dw.com

Самолет рухнул вскоре после взлета в 11.20 по местному времени. На месте работают экстренные службы, проводится расследование причин трагедии.

B-52 был создан в начале холодной войны

Бомбардировщик B-52 был разработан в 1950-е, в разгар холодной войны между США и СССР. Самолет способен сбрасывать атомные бомбы.

По данным CNN, последним смертельным инцидентом с B-52 было крушение в 2008 году близ острова Гуам в Тихом океане. Тогда погибли шесть военнослужащих армии США.