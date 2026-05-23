В Калифорнии эвакуируют 44 тыс. человек из-за угрозы утечки химикатов на заводе.

Об этом пишет CBS News. Причиной стала критическая ситуация на аэрокосмическом заводе GKN Aerospace, где произошел перегрев и утечка из промышленного резервуара с метилметакрилатом.

В аварийном баке находится более 22 тыс. литров крайне летучего и легковоспламеняющегося токсичного вещества, которое используется в производстве авиационного пластика. Как заявил начальник пожарной охраны округа Крейг Кови, избежать разрушения резервуара не получится. «Осталось буквально два варианта: первый — резервуар разрушится, и около 6000–7000 галлонов крайне опасных химикатов выльются на парковку и прилегающую территорию. Или второй — в резервуаре начнется тепловой разгон, и он взорвется, зацепив соседние баки, в которых также находится топливо или химикаты», — заявил он.

Господин Кови рассказал, что спасательным службам временно стабилизировать температуру бака, сейчас специалисты думают над тем, что можно сделать в этой ситуации. «(Утечка химикатов) произойдет, если только кто-то из стоящих за мной гениальных парней не придумает, как нам ликвидировать эту угрозу»,— сказал он.

Глава департамента здравоохранения округа доктор Реджина Чинсио-Квонг отметила, что при нагревании этот химикат выделяет опасные для здоровья людей пары, передает Associated Press. Они могут вызвать проблемы с дыханием, зуд и жжение в глазах, тошноту и головные боли. В компании GKN Aerospace заявили, что ситуацию оценивают специализированные группы по работе с опасными материалами. Пока информации о пострадавших нет.