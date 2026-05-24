24 Мая 2026, 15:14
В Калифорнии власти предупредили о риске химической катастрофы

Температура поврежденного резервуара на аэрокосмическом предприятии в Калифорнии, из-за которого эвакуировали 40 тыс. человек, приблизилась к критической. Пожарные продолжают пытаться охладить емкость.

Пожарные в Калифорнии продолжают попытки охладить поврежденный резервуар на территории аэрокосмического предприятия в городе Гарден-Гроув, в котором находится около 7 тыс. галлонов метилметакрилата, чтобы предотвратить «наихудший сценарий» со взрывом всех емкостей и другие катастрофические последствия. Об этом пишет NBC News со ссылкой на главу пожарной службы округа Ориндж Крейга Кови.

По его словам, температура внутри резервуара уже достигла опасного диапазона в 90–100 градусов по Фаренгейту (32–37 по Цельсию), что является признаком грядущего теплового разгона с последующей детонацией. «Мы буквально на грани», — подчеркнул Кови.

При разгерметизации высока вероятность образования «огненного шара» — мгновенного воспламенения и крупномасштабного горения облака газа — и детонации всех резервуаров на предприятии, включая емкости на 4,5 тыс. и 15 тыс. галлонов.

Кроме того, заявил глава пожарной службы, даже если взрыва не произойдет, существует риск того, что емкость лопнет, и химикаты просочатся в близлежащие ливневые канализации, а оттуда — в Тихий океан. Кови отметил, что власти Калифорнии сейчас разрабатывают план действий на случай воплощения в жизнь этого сценария.

«Мы говорим о, возможно, одном из худших химических инцидентов в истории Калифорнии», — резюмировал он.

Накануне сообщалось об эвакуации более 40 тыс. человек в округе Ориндж после предупреждения властей о риске разгерметизации и возможного взрыва резервуара с токсичным химическим веществом на территории аэрокосмического предприятия. Были временно закрыты 15 школ, отменены массовые мероприятия, включая часть городских праздников.

Источник
