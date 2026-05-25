В Калифорнии объявлена ЧС из-за угрозы взрыва резервуара с токсичными химикатами.

С тех пор аварийные бригады борются с угрозой потенциальной катастрофы - взрыва резервуара на предприятии GKN Aerospace, где содержатся 26 000 литров метилметакрилата - легковоспламеняющейся и токсичной жидкости. Ситуация настолько критична, что власти штата Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает dw.com

Глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) Ли Зелдин накануне заявил в эфире CNN, что "самым катастрофическим сценарием" стал бы взрыв одного резервуара, который по цепной реакции спровоцировал бы взрывы соседних емкостей. "Именно поэтому была объявлена столь масштабная эвакуация", - пояснил он.

23 мая пожарные смогли приблизиться к опасному резервуару и обнаружили в нем трещину - это хорошая новость, ведь повреждение, возможно, "способствует частичному сбросу внутреннего давления", рассказали в пожарной службе округа Ориндж.

В пяти километрах от предприятия GKN Aerospace находится Диснейленд - сейчас он остается открытым для посетителей.