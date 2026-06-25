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eurointegration.com.ua logoeurointegration
25 Июня 2026, 16:25
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В Италии за сутки умерли пять человек на фоне экстремальной жары

Последняя волна жары в Италии унесла жизни пяти человек менее чем за 24 часа, при этом температура на большей части территории страны поднялась до 41 °C.

В Италии за сутки умерли пять человек на фоне экстремальной жары.
В Италии за сутки умерли пять человек на фоне экстремальной жары.

Об этом сообщает The Guardian, информирует eurointegration.com.ua

После того как во вторник 57-летний мужчина скончался во время работы в поле недалеко от Лоди, в пригороде Милана, в среду было сообщено ещё о четырёх случаях смерти: 61-летний работник виноградников в районе Пьяченцы; 56-летний мужчина, у которого случился приступ во время посещения могилы родителей на кладбище в Гарласко; бездомный, найденный мертвым на площади в Неаполе; и рабочий, потерявший сознание во время проведения ремонтных работ на объекте водохозяйственной инфраструктуры в районе Падуи.

Экстремальная жара также выявила перегрузку итальянской электросети. По данным RAI, повторяющиеся отключения электроэнергии привели к сбоям в работе систем кондиционирования в нескольких крупных городах, в частности в галерее Уффици во Флоренции в среду.

Руководство музея было вынуждено ограничить количество посетителей и временно приостановить продажу билетов, поскольку системы охлаждения едва справлялись с нагрузкой.

В настоящее время 18 итальянских городов находятся в состоянии наивысшего уровня тепловой тревоги. Несколько региональных правительств запретили строителям и курьерам работать на открытом воздухе в самые жаркие часы дня, хотя некоторые работники протестовали, утверждая, что эти ограничения угрожают их и без того нестабильным доходам.

Крупнейшие профсоюзы Италии призвали правительство использовать чрезвычайные резервные фонды для выплаты компенсаций работникам, вынужденным прекратить работу из-за жары. Они утверждают, что работники, чья работа подвергает их воздействию опасных для жизни температур, не должны выбирать между защитой своего здоровья и потерей заработной платы.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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