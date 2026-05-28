eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Мая 2026, 18:18
1 414
В Турине из-за жары начались перебои с электроснабжением

В северо-западном итальянском городе Турин наблюдаются перебои с электроснабжением, которые связывают с жарой и перегрузкой устаревшей электросети.

Об этом стало известно в четверг, 28 мая, передает eurointegration.com.ua

Как отмечается, в последние дни отключения коснулись нескольких районов, что вызвало пробки на дорогах из-за неисправности светофоров.

Мэр города Стефано Ло Руссо заявил, что электросеть нуждается в дополнительных инвестициях и техническом обслуживании.

"Из-за сложной ситуации, с которой мы сейчас имеем дело, возможны перебои в работе, в частности спорадические отключения электроэнергии", – заявил агентству представитель местной энергетической компании Iren.

Впрочем, он подчеркнул, что жизнь города не остановилась.

Компания, обслуживающая около 650 тысяч потребителей электроэнергии в Турине, отметила, что жара наступила раньше, чем ожидалось. Более длинные световые дни и высокие температуры подвергают кабели тепловой нагрузке, добавила она.

Метеорологическая служба Италии прогнозирует для Турина на 28 мая максимальную температуру 32 градуса по Цельсию.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
