Власти Рима призвали туристов уйти в тень.

Календарное лето еще не наступило, а в Италии зафиксированы температуры, характерные для конца июля. В Риме и четырех других городах - красный уровень опасности. Неслучайно: в последние два дня все больше людей испытывают недомогание из-за жары, папа Лев XIV после общей аудиенции на площади Святого Петра поспешил на помощь мужчине, потерявшему сознание в очереди в ожидании встречи с понтификом, пишет euronews.com

Медики и местные власти призывают жителей и гостей Рима по возможности отменять мероприятия на улице в середине дня, в том числе длительные экскурсии.

Хьюго Тиссен прилетел из Нидерландов. Этот совсем еще молодой мужчина рассказал, что из опасений получить солнечный удар отказался от посещения некоторых достопримечательностей. "Везде очереди, я в них стоять на солнце не буду", - пояснил он, отметив, что "в тени чувствует себя сносно".

Еще одна туристка из Китая призналась, что думает вообще уехать из Рима. "Я не выношу жару, ничем не могу заниматься в эти дни", - признается она.

Красный уровень опасности из-за экстремальных температур объявлен в четырёх городах, это Болонья, Флоренция, Рим, Турин, сообщает бюллетень на сайте итальянского Минздрава. Лидируют в списке самых горячих точек Милан и Флоренция, там температура превысит 35 °C, в Риме - "всего" 33 °C!

Мэр Рима Роберто Гуальтьери подписал указ о чрезвычайных мерах по предотвращению пожаров и последствий волн тепла. Документ, в числе прочего, запрещает разводить огонь в парках и кемпингах, а также обязывает открывать кондиционированные общественные учреждения, например, библиотеки, для пожилых, где люди смогут "пересидеть" самые тяжелые часы. В регионе Лацио, к которому относится столица Италии, также останавливают работы на открытом воздухе в период с 12 до 16 часов.

Причина столь раннего зноя в Италии и соседних странах - мощный субтропический антициклон, накрывший Южную Европу и резко изменивший климатическую картину конца мая. Ожидается, что столбик термометра немного опустится к выходным.