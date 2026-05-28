theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
euronews.com logoeuronews
28 Мая 2026, 16:11
1 113
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Власти Рима призвали туристов уйти в тень

Италия охвачена рекордно ранней волной жары. Свыше десятка городов - в зоне оранжевой опасности, четыре - в красной. Медики и власти на местах призывают людей по возможности уходить с улиц днем.

Власти Рима призвали туристов уйти в тень.
Власти Рима призвали туристов уйти в тень.

Календарное лето еще не наступило, а в Италии зафиксированы температуры, характерные для конца июля. В Риме и четырех других городах - красный уровень опасности. Неслучайно: в последние два дня все больше людей испытывают недомогание из-за жары, папа Лев XIV после общей аудиенции на площади Святого Петра поспешил на помощь мужчине, потерявшему сознание в очереди в ожидании встречи с понтификом, пишет euronews.com

Медики и местные власти призывают жителей и гостей Рима по возможности отменять мероприятия на улице в середине дня, в том числе длительные экскурсии.

Хьюго Тиссен прилетел из Нидерландов. Этот совсем еще молодой мужчина рассказал, что из опасений получить солнечный удар отказался от посещения некоторых достопримечательностей. "Везде очереди, я в них стоять на солнце не буду", - пояснил он, отметив, что "в тени чувствует себя сносно".

Еще одна туристка из Китая призналась, что думает вообще уехать из Рима. "Я не выношу жару, ничем не могу заниматься в эти дни", - признается она.

Красный уровень опасности из-за экстремальных температур объявлен в четырёх городах, это Болонья, Флоренция, Рим, Турин, сообщает бюллетень на сайте итальянского Минздрава. Лидируют в списке самых горячих точек Милан и Флоренция, там температура превысит 35 °C, в Риме - "всего" 33 °C!

Мэр Рима Роберто Гуальтьери подписал указ о чрезвычайных мерах по предотвращению пожаров и последствий волн тепла. Документ, в числе прочего, запрещает разводить огонь в парках и кемпингах, а также обязывает открывать кондиционированные общественные учреждения, например, библиотеки, для пожилых, где люди смогут "пересидеть" самые тяжелые часы. В регионе Лацио, к которому относится столица Италии, также останавливают работы на открытом воздухе в период с 12 до 16 часов.

Причина столь раннего зноя в Италии и соседних странах - мощный субтропический антициклон, накрывший Южную Европу и резко изменивший климатическую картину конца мая. Ожидается, что столбик термометра немного опустится к выходным.

Источник
euronews.com logoeuronews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте