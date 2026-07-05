В Италии выставлен на продажу частный остров в лагуне.

Остров Изола-Раваиарина, расположенный в регионе Фриули-Венеция-Джулия на севере Италии, ищет нового хозяина, который сможет возродить существовавший здесь ранее бизнес.

Раваиарина находится в лагуне Градо, всего в нескольких минутах езды на лодке от исторического центра города, передает bild.de

По данным агентства Vladi Private Islands, занимающегося продажей, в комплекс входят ресторан (сейчас закрыт), два жилых корпуса для отдыхающих, небольшая гавань и бывшая рыбная ферма со специально оборудованными бассейнами с морской водой. Раньше здесь разводили рыбу, которую затем подавали в ресторане.

Площадь острова составляет около 59 гектаров: примерно 37 гектаров суши и 22 гектара водного пространства. Площадь существующих построек — около 847 квадратных метров. Для возрождения острова потребуются капитал, разрешения и продуманный план действий. По сравнению с другими частными островами цена не так уж высока: три миллиона евро.



