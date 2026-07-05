theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bild
5 Июля 2026, 21:30
18
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Италии выставлен на продажу частный остров в лагуне

Остров Изола-Раваиарина, расположенный в регионе Фриули-Венеция-Джулия на севере Италии, ищет нового хозяина, который сможет возродить существовавший здесь ранее бизнес.

В Италии выставлен на продажу частный остров в лагуне.
В Италии выставлен на продажу частный остров в лагуне.

Раваиарина находится в лагуне Градо, всего в нескольких минутах езды на лодке от исторического центра города, передает bild.de

По данным агентства Vladi Private Islands, занимающегося продажей, в комплекс входят ресторан (сейчас закрыт), два жилых корпуса для отдыхающих, небольшая гавань и бывшая рыбная ферма со специально оборудованными бассейнами с морской водой. Раньше здесь разводили рыбу, которую затем подавали в ресторане. 

Площадь острова составляет около 59 гектаров: примерно 37 гектаров суши и 22 гектара водного пространства. Площадь существующих построек — около 847 квадратных метров. Для возрождения острова потребуются капитал, разрешения и продуманный план действий. По сравнению с другими частными островами цена не так уж высока: три миллиона евро.


Источник
bild
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте