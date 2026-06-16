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rupor.md logorupor
16 Июня 2026, 15:09
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Гражданина Молдовы, объявленного в международный розыск, задержали в отеле в Италии

В итальянской коммуне Берджеджи полиция арестовала 32-летнего гражданина Молдовы, которого разыскивали судебные органы Германии.

Гражданина Молдовы, объявленного в международный розыск, задержали в отеле в Италии.
Гражданина Молдовы, объявленного в международный розыск, задержали в отеле в Италии.

Мужчину обнаружили и задержали прямо в отеле, где он находился на отдыхе, сообщает итальянское информационное агентство ANSA, пишет rupor.md

Задержанный был объявлен в международный розыск на основании европейского ордера на арест, а данные о нем внесли в Шенгенскую информационную систему (SIS). Меру пресечения в виде заключения под стражу немецкие власти выдали еще в июне 2025 года. Как сообщает местная полиция, мужчина уже имеет судимость в Германии за преступления против собственности.

Кроме того, у гражданина Молдовы есть несколько приводов в полицию и в самой Италии. Там его также подозревают в имущественных преступлениях, среди которых — кражи на общую сумму более 25 тысяч евро. Операцию по задержанию провели сотрудники местной мобильной группы полиции.

После завершения всех обязательных юридических процедур арестованного доставили в тюрьму Марасси в Генуе, где он будет ожидать дальнейших решений компетентных судебных органов.

Источник
rupor.md logorupor
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