В Италии арестовали уроженца Молдовы, который с молотком напал на подростков: Они шумели.

В итальянском городе Модена полиция задержала 31-летнего гражданина Молдовы, который в нетрезвом виде преследовал компанию несовершеннолетних и угрожал им молотком.

Как сообщает местное издание «Il Resto del Carlino» со ссылкой на Государственную полицию, инцидент произошел на парковке торгового центра, куда нападавший пришел из своего дома, вооружившись инструментом, передает rupor.md

По данным правоохранительных органов, выпивший мужчина разозлился на сильный шум, который создавали игравшие во дворе подростки. Он зашел к себе в квартиру, взял молоток, а затем вернулся на улицу и, пошатываясь, побежал за ними.

По дороге агрессор успел ударить инструментом по мусорному баку, что вызвало еще большую панику среди несовершеннолетних, уточняют в полиции. Подростки же, тем не менее, смогли оперативно вызвать экстренные службы по номеру 112.

Прибывший на место экипаж патрульной службы быстро заблокировал и обезоружил нападавшего, предотвратив возможную трагедию. Гражданин Молдовы, который уже ранее попадал в поле зрения полиции, из-за сильного алкогольного опьянения так и не смог внятно объяснить мотивы своего поступка.

В итоге на него завели дело за угрозы при отягчающих обстоятельствах и незаконное ношение потенциально опасных предметов. Кроме того, руководитель местной полиции (квестор) вынес правонарушителю официальное устное предупреждение как лицу, представляющему угрозу для общественной безопасности.