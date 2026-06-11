theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
11 Июня 2026, 13:15
7 207
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Италии спасли 6-летнюю девочку из Молдовы, которая незаметно ушла из отеля

В итальянском Нардо полиция спасла 6-летнюю девочку из Молдовы, ушедшую из отеля во время семейного отдыха. Ребенка оперативно вернули родителям благодаря звонкам проезжавших мимо автомобилистов.

В Италии спасли 6-летнюю девочку из Молдовы, которая незаметно ушла из отеля.
В Италии спасли 6-летнюю девочку из Молдовы, которая незаметно ушла из отеля.

Инцидент произошел вечером 9 июня недалеко от морского курорта Порто-Чезарео. Девочка незаметно для близких вышла из отеля и за несколько минут дошла до опасного перекрестка провинциальных дорог 109 и 110. Водители заметили растерянного ребенка, который шёл у самого края проезжей части, и сразу вызвали правоохранителей, пишет rupor.md

Патрульные карабинеры забрали испуганную девочку с трассы, проверили ее состояние здоровья и в ходе быстрых поисков в округе нашли ее родственников.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте