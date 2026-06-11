11 Июня 2026, 13:15
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В Италии спасли 6-летнюю девочку из Молдовы, которая незаметно ушла из отеля
В итальянском Нардо полиция спасла 6-летнюю девочку из Молдовы, ушедшую из отеля во время семейного отдыха. Ребенка оперативно вернули родителям благодаря звонкам проезжавших мимо автомобилистов.
Инцидент произошел вечером 9 июня недалеко от морского курорта Порто-Чезарео. Девочка незаметно для близких вышла из отеля и за несколько минут дошла до опасного перекрестка провинциальных дорог 109 и 110. Водители заметили растерянного ребенка, который шёл у самого края проезжей части, и сразу вызвали правоохранителей, пишет rupor.md
Патрульные карабинеры забрали испуганную девочку с трассы, проверили ее состояние здоровья и в ходе быстрых поисков в округе нашли ее родственников.