В Италии спасли 6-летнюю девочку из Молдовы, которая незаметно ушла из отеля.

Инцидент произошел вечером 9 июня недалеко от морского курорта Порто-Чезарео. Девочка незаметно для близких вышла из отеля и за несколько минут дошла до опасного перекрестка провинциальных дорог 109 и 110. Водители заметили растерянного ребенка, который шёл у самого края проезжей части, и сразу вызвали правоохранителей, пишет rupor.md

Патрульные карабинеры забрали испуганную девочку с трассы, проверили ее состояние здоровья и в ходе быстрых поисков в округе нашли ее родственников.