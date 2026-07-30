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euronews.com logoeuronews
30 Июля 2026, 23:53
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В Италии в монастыре нашли рецепт эликсира — возможного предка Coca-Cola

В архиве древней аптеки Сан-Марко, во Флоренции, был обнаружен листок середины XIX века с рецептом «восстанавливающего винного эликсира», описанного как напиток, способный снять физическую и умственную усталость и слабость.

В Италии в монастыре нашли рецепт эликсира — возможного предка Coca-Cola.
В Италии в монастыре нашли рецепт эликсира — возможного предка Coca-Cola.

Рецепт нашёл отец Мануэль Руссо, настоятель монастыря Сан-Марко, передает euronews.com

«Я наткнулся на старинную рекламу этого эликсира, когда работал с нашим архивом. Я начал подробнее изучать документы, хранящиеся в монастыре, и обнаружил, что это был один из самых востребованных продуктов монастырской аптеки», — рассказывает он в интервью еженедельнику Toscana Oggi.

Состав и история рецепта

Больше всего удивляет состав тоника: тридцать граммов ореха кола и десять граммов листьев боливийского кока, настоянных на литре алкогольной смеси. Та же смесь лежала в основе лечебного препарата, который в 1886 году американский фармацевт Джон Стиф Пембертон, как считается, использовал, чтобы создать свой «French Wine Coca», предшественник современной Coca-Cola.

Единственное различие заключалось в отсутствии алкоголя, вызванном действием сухого закона, который в те годы действовал в США: фармацевт заменил его газированной водой и сиропом.

Отец Мануэль Руссо объяснил Toscana Oggi, что рецепт восходит к XVIII веку, но наибольшее распространение получил на рубеже XIX–XX веков. По данным еженедельника, в период, когда Флоренция была столицей Италии с 1865 по 1871 год, чиновники и служащие во время перерывов могли заходить в монастырь Сан-Марко, чтобы выпить этот тоник.

По словам настоятеля монастыря, эта история, подтверждённая листком с рецептом, несколькими оригинальными этикетками и пустыми бутылочками, рассказывает о развитой фармацевтической традиции доминиканских монахов.

Что касается возможного родства состава флорентийского эликсира и американского лекарственного напитка, никаких доказательств не существует. Остаётся лишь предположение и совпадения, которые подогревают любопытство вокруг истории одного из самых известных напитков в мире.

Тайна происхождения Coca-Cola

Флоренция — не единственный город, где скрывается рецепт, напоминающий состав американского напитка.

В Аиело-де-Малферит, небольшом посёлке в автономном сообществе Валенсия в Испании, в XIX веке тоже выпускали очень похожий сироп, под названием «Nuez de Cola Coca», производство которого продолжается и сегодня.

Изначально его название было «Anís Celestial», и он выпускался ликёрной фабрикой Аиело, основанной в 1880 году тремя друзьями Баутистой Апаричи, Рикардо Сансом и Энрике Ортисом.

Со своими ликёрами владельцы завода завоёвывали множество наград и участвовали в крупнейших международных событиях, среди которых Всемирная выставка в Париже 1889 года и конкурс напитков, прошедший в Филадельфии в 1885 году, как раз за год до официального появления Coca-Cola.

«Апаричи часто ездил в Соединённые Штаты, чтобы открывать новые рынки. В те годы моровая болезнь уничтожила наши виноградники, и он привёз более устойчивый сорт лозы — американский, который мы используем до сих пор. Взамен он оставлял бутылки Nuez de Cola Coca», — рассказывает Хуан Хуан Мико, нынешний владелец фабрики, в интервью BBC.

Других свидетельств связей Апаричи с Америкой не сохранилось. Известно лишь, что год спустя фармацевт Джон Стиф Пембертон создал «French Wine Coca» — напиток, который позже получил название Coca-Cola и добился поразительного успеха сначала в Соединённых Штатах, а затем и во всём мире.

Тем временем ликёрная фабрика в Аиело переходила из рук в руки и после реквизиции во время гражданской войны в Испании, в 1953 году снова столкнулась с американской мультинациональной компанией. Выходя на испанский рынок, Coca-Cola обнаружила существование похожего напитка, который мешал её экспансии, и выкупила на него патент.

Nuez de Cola Coca по-прежнему производится в своей алкогольной версии, а в Аиело-де-Малферит сомнение остаётся: что, если Coca-Cola появилась в небольшом городке в провинции Валенсия.

Источник
euronews.com logoeuronews
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