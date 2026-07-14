В Италии суд оправдал женщину, задушившую мать с болезнью Альцгеймера

Итальянский суд оправдал Джузеппину Мартин, которая убила свою 93-летнюю мать с болезнью Альцгеймера.

Трагедия произошла ночью 9 марта 2025 года в городе Сан-Джованни-Вальдарно. Джузеппина Мартин задушила пожилую мать, после чего сама вызвала полицию, призналась в содеянном и попросила о помощи, передает firenze.repubblica.it

Прокуратура затребовала для подсудимой 12 лет заключения, обвиняя её в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Однако присяжные вынесли оправдательный вердикт. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Мартин не осознавала характер своих действий. Длительный уход за матерью с болезнью Альцгеймера спровоцировал у женщины тяжёлое посттравматическое расстройство.

В суде Мартин рассказала о колоссальной физической и эмоциональной нагрузке. Она отметила, что государственные службы не оказывали ей необходимой поддержки. Подсудимая выразила раскаяние и попросила прощения. Эксперты установили, что именно психологическое состояние из-за болезни матери лишило женщину самоконтроля в момент преступления.