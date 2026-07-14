В Италии граждане Туниса забросали камнями, избили и ограбили гражданина Молдовы.

В итальянском городе Мольяно-Венето двое преступников напали на улице на 25-летнего гражданина Молдовы, избили его ногами и отобрали деньги и телефоны.

Карабинеры уже задержали одного из подозреваемых — 26-летнего гражданина Туниса, а его сообщника сейчас разыскивают. Суд города Тревизо выдал ордер на арест нападавшего, которого также обвиняют в еще одном похожем преступлении, передает rupor.md

Нападение на гражданина Молдовы произошло вечером 26 июня. Злоумышленники сначала бросали в мужчину камни, а когда он упал на землю, избили его ногами и кулаками. В итоге нападавшие отобрали у пострадавшего два мобильных телефона и вытащили из его кошелька около 500 евро.

Позже выяснилось, что арестованный тунисец без определенного места жительства причастен к аналогичному нападению, совершенному сутками ранее. В ночь на 25 июня он вместе с соучастником ударил бутылкой по лицу повара из Бангладеш, а также избил 63-летнего местного жителя, который попытался заступиться за жертву. Сейчас полиция продолжает поиски второго нападавшего — 20-летнего соотечественника задержанного преступника.