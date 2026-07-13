В Италии арестовали 18-летнего гражданина Молдовы: устроил погром в баре с мачете.

В итальянской коммуне Фельтре полиция арестовала 18-летнего гражданина Молдовы, который ворвался в местное заведение с 40-сантиметровым садовым ножом и угрожал убийством владельцам и клиентам.

Ранее молодой человек уже находился под следствием и нарушил запрет покидать дом по ночам. При задержании в своем жилье в Борго-Вальбеллуна парень снова попытался сбежать, оказал сопротивление и ранил сотрудника правоохранительных органов, после чего его доставили в тюрьму Балденич, пишет rupor.md

Первый арест юноши произошел еще в июне 2026 года в городе Беллуно за сопротивление полиции и нанесение телесных повреждений. Тогда суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде с обязательным требованием находиться дома в ночные часы. Однако плановые ночные проверки карабинеров показали, что молодой человек регулярно нарушал судебное предписание и отсутствовал по месту жительства.

В субботу, 4 июля, гражданин Молдовы самовольно покинул границы своего муниципалитета и приехал в Фельтре, где проходили вечерние распродажи и городской фестиваль. Спрятав под одеждой мачете с 40-сантиметровым лезвием, он зашел в бар и устроил конфликт, размахивая оружием и угрожая расправой присутствующим. Парень скрылся до приезда полиции, а когда карабинеры выследили его на улице, он стал бить их руками и ногами, выкрикивая угрозы убийством.

После этого инцидента прокуратура Беллуно потребовала ужесточить меру пресечения. Вечером в пятницу, 10 июля, около 22:00, оперативники приехали к нему домой для заключения под стражу. Узнав об аресте, молодой человек вновь проявил агрессию, ранил одного из военных и попытался скрыться. В итоге его доставили в тюрьму, а к списку его уголовных дел добавилось еще одно обвинение за очередное нападение на сотрудников полиции.