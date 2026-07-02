В Италии уволенная через 5 дней официантка отсудила компенсацию в 60 тысяч евро.

Суд в Италии обязал отель выплатить 60 000 евро сотруднице, уволенной на пятый день работы, признав расторжение договора незаконным.

Компания выплатит 49 000 евро компенсации плюс около 10 500 евро судебных издержек после того, как как суд по трудовым спорам, так и Апелляционный суд Венеции установили, что расторжение договора нарушило закон, пишет stirileprotv.ro

По мнению судей, сотрудницу вызвали в отель за три дня до официального начала действия контракта, чтобы она ознакомилась с деятельностью и обязанностями по должности. Суд посчитал, что этот период представлял собой неофициальную (незадекларированную) работу.

Вследствие этого компания лишилась защитных механизмов, предусмотренных срочным трудовым договором, и он был признан бессрочным, что повлекло за собой применение статьи 18 Устава трудящихся Италии.

Решение обязывает работодателя выплатить заработную плату за год, включая 13-ю и 14-ю зарплаты, а также ещё 15 месяцев вознаграждения за отказ восстановить сотрудницу в должности.

Для компании такие расходы считаются непропорциональными, учитывая, что женщину уволили после испытательного срока, признав её неподходящей для должности. Профсоюз же называет это решение важной победой для прав работников.

Как дело дошло до суда

Случай произошёл весной 2024 года, когда молодая женщина была нанята официанткой в пятизвёздочный отель Ausonia & Hungaria, расположенный на острове Лидо в Венеции.

На пятый день работы её уволили устно на том основании, что она не прошла испытательный срок.

Независимый профсоюз Fiadel Csa Cisal через медиатора Марко Паррино оспорил как устное увольнение, так и тот факт, что женщина работала три дня до вступления контракта в силу.

После неудачной попытки примирения бывшая сотрудница подала в суд на компанию Dogale Ospitalità e Benessere Srl.

В суде первой инстанции компания отрицала, что женщина выполняла работу без договора. Однако несколько свидетелей, включая сотрудников отеля, заявили, что она уже начала осваивать компьютерную систему управления деятельностью отеля. Судья посчитала, что это обучение представляло собой фактическую трудовую деятельность, в отличие от простой примерки униформы.

Признание трёх дней неофициальной работы привело к отмене защитных мер, которыми компания пользовалась в случае увольнения.

Апелляционный суд Венеции оставил решение первой инстанции в силе. Компания заявила, что подаст апелляцию в Кассационный суд.