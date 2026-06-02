Еврокомиссия намерена раскритиковать Италию за слабую промышленную стратегию

Рекомендации планируется опубликовать 3 июня; они свидетельствуют о решительном стремлении института ЕС повысить конкурентоспособность Италии, что является приоритетом для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает euronews.com

С самого начала своего мандата Урсула фон дер Ляйен сделала конкурентоспособность Европы в глобальном масштабе на фоне геополитической неопределенности центральным элементом своей политической повестки.

Для этого Еврокомиссия подталкивает государства-члены к ускорению реформ.

«Слабая» промышленная стратегия

В документе, который еще может быть изменен в последний момент, резко критикуется отсутствие внятной промышленной стратегии и сохраняющиеся разрывы между севером и югом страны.

К причинам относятся чрезмерная раздробленность системы стимулов, отсутствие приоритизации стратегических отраслей и слабая координация между промышленной, инфраструктурной и научной политиками.

«Италию по-прежнему отличает стагнирующая производительность, что также отражает глубокий разрыв между северными и южными регионами», говорится в документе, где добавляется, что дефицит инфраструктуры является одним из ключевых факторов, ограничивающих конкурентоспособность.

Несмотря на представление правительством Белой книги «Сделано в Италии 2030», где очерчена промышленная стратегия, по-прежнему отсутствуют «четкие политические меры и система управления в сфере промышленной политики», отмечается в документе.

Реализации промышленного плана мог бы способствовать более развитый рынок капитала; поэтому Еврокомиссия рекомендует «способствовать мобилизации сбережений, расширению рынков капитала, росту и укрупнению компаний», говорится в документе.

Резкая критика налоговой системы

Еврокомиссия резко критикует налоговый режим Италии, который, как отмечается, слишком сильно опирается на налогообложение труда.

«Дальнейший перенос налоговой нагрузки с труда на другие недостаточно используемые источники доходов, менее вредные для роста, помог бы повысить экономический потенциал», - рекомендует комиссия.

Также критикуется режим плоского налога для самозанятых: по мнению комиссии, он делает налоговую систему «чрезвычайно сложной», поскольку «ослабляет ее прогрессивность и размывает налоговую базу, что приводит к значительным потерям доходов».

Комиссия рекомендует «сделать налоговую систему более благоприятной для устойчивого роста при одновременном обеспечении справедливости, в том числе за счет дальнейшей борьбы с уклонением от уплаты налогов и сокращения оставшихся налоговых льгот, включая льготы по налогу на добавленную стоимость и экологически вредным субсидиям».