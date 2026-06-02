В Италии теперь можно требовать компенсацию за задержки из-за пробок.

1 июня в Италии вступила в силу новая норма, которая меняет порядок урегулирования проблем на автострадах: те, кто сталкивается с существенными задержками из-за дорожных работ или блокировок движения, смогут получить полный или частичный возврат платы за проезд, пишет euronews.com

Этот давно ожидаемый шаг, одобренный регулирующим органом по транспорту, впервые вводит системный механизм финансовой компенсации за перебои в работе платной сети автострад.

Как получить компенсацию за задержки на автостраде: условия и исключения

Пока норма распространяется только на поездки по участкам автострад, которые обслуживает один концессионер, но с декабря можно будет запрашивать компенсации и за поездки по трассам, управляемым несколькими операторами.

Механизм основан на поэтапных порогах: для коротких отрезков компенсация может начисляться уже при нескольких минутах опоздания относительно стандартного времени в пути, тогда как для дальних поездок требуются более значительные задержки. В самых серьезных случаях, например при длительных блокировках, предусмотрен и полный возврат платы за проезд.

При задержках, вызванных дорожными работами, время опоздания определяется путем сравнения ожидаемого времени в пути с фактическим с учетом типа транспортного средства, погодных условий и временного интервала, но без учета остановок в зонах обслуживания. При заторах компенсация составляет 50% платы за проезд при остановках от одного до двух часов, 75% — от двух до трех часов и 100% — свыше трех часов.

Начисленный кредит должен появиться на сайте или в приложении в течение 20 дней после поездки. Когда сумма достигнет как минимум одного евро, ее можно будет получить на платежную карту, через системы электронного взимания платы, такие как Telepass или MooneyGo, либо по банковскому переводу по запросу.

Норма распространяется на все платные автострады и действует также для иностранных автомобилистов. Подать запросы можно будет через приложения или цифровые платформы концессионеров.

Однако есть и исключения: компенсация не предусмотрена в случае ДТП, экстремальных погодных явлений или внеплановых аварийных работ. Кроме того, возврат предоставляется только если сумма превышает минимальный порог в один евро.

По оценкам операторов, новая система может повлиять на общие затраты на управление сетью, что чревато возможной корректировкой тарифов в будущем. Ряд потребительских организаций уже выразил сомнения в реальной простоте процедуры и доступности компенсаций.

Эту реформу рассматривают как переломный момент в отношениях между пользователями и концессионерами, учитывая, что в Италии одни из самых высоких в Европе тарифов на платные автострады.