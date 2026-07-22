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rupor.md logorupor
22 Июля 2026, 16:24
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Власти Кишинёва вынесли на общественное обсуждение пакет мер по борьбе с пробками

В Кишинёве планируют реорганизовать дорожное движение с помощью комплекса мер, направленных на сокращение пробок и повышение мобильности в городе.

Власти Кишинёва вынесли на общественное обсуждение пакет мер по борьбе с пробками.
Власти Кишинёва вынесли на общественное обсуждение пакет мер по борьбе с пробками.

Среди предложений — строительство парковок на въездах в столицу, развитие пригородного железнодорожного сообщения, строительство объездной дороги и расширение велосипедной инфраструктуры, передает rupor.md

Эти меры предусмотрены в исследовании по организации дорожного движения и транспорта, которое вынесено на общественные консультации. Как сообщили в мэрии, рекомендации документа будут включены в новый Генеральный градостроительный план Кишинёва до 2040 года.

По данным муниципалитета, исследование выявило основные проблемы транспортной системы столицы: отсутствие полноценной объездной дороги, нехватку парковочных мест, недостаточно развитый общественный транспорт и фрагментарную велосипедную инфраструктуру.

Одновременно на общественное обсуждение вынесено исследование по территориальному сотрудничеству. Документ предлагает создать консорциум Кишинёва и пригородов, развивать столичную инфраструктуру, а также экономические и образовательные хабы.

Кроме того, проект предусматривает строительство магистрального водопровода для агломерации, регионального полигона по переработке отходов и сети зелёно-голубых экологических коридоров. Также предлагается усилить сотрудничество местных властей при планировании инвестиций и оказании государственных услуг.

Общественные консультации состоятся 5 августа, а предложения и замечания можно направлять до 19 августа через платформу PUG Chișinău 2040.

Источник
rupor.md logorupor
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