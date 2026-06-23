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eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Июня 2026, 17:19
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Италия объявила красный уровень опасности в 15 городах из-за экстремальной жары

Министерство здравоохранения Италии объявило на вторник красный уровень опасности из-за жары в 15 городах, в том числе в Милане и Риме.

Италия объявила красный уровень опасности в 15 городах из-за экстремальной жары.
Италия объявила красный уровень опасности в 15 городах из-за экстремальной жары.

Кроме того, в итальянском Минздраве отметили, что в среду количество городов увеличится до 16, передает eurointegration.com.ua

Во время "красного предупреждения" – самого высокого уровня – министерство советует людям употреблять легкую пищу, оставаться в помещении в самые жаркие часы дня и обливаться прохладной водой.

В столице транспортное управление признало, что аккумуляторы новых городских электробусов разряжаются ещё до окончания смены водителей из-за более интенсивного использования кондиционеров.

"Мы организуем работу транспорта, чтобы справиться с этой необычной жарой", – говорится в заявлении транспортного управления Atac.

Также сообщалось, что ночь с понедельника на вторник на территории Франции оказалась самой тёплой за последние 79 лет, с тех пор как ведутся систематические наблюдения.

Из-за волны жары сотни учебных заведений временно закрылись или изменили график работы, также корректируется работа железных дорог в самые жаркие часы – из-за влияния температур на инфраструктуру.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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