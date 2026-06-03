В Италии предложили вырубать виноградники.

Лоллобриджида высказал опасения о том, что вскоре виноградники могут превратиться в заброшенные непродуктивные поля, выступая на 79-м Конгрессе Assenologi — организации, которая, занимается анализом данных о виноделии и прогнозированием урожая. Он призвал виноделов прийти к единодушному решению, чтобы решить проблему, передает gamberorosso.it

По словам министра, Италия, как и Франция, столкнулась с перепроизводством вина. Продукция теряет востребованность, так как молодёжь либо отказывается от алкоголя, либо выбирает крепкие напитки.