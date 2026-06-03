3 Июня 2026, 21:47
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В Италии предложили вырубать виноградники
Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Италии Франческо Лоллобриджида заявил о готовности вырубать виноградники из-за низкого спроса на вино.
Лоллобриджида высказал опасения о том, что вскоре виноградники могут превратиться в заброшенные непродуктивные поля, выступая на 79-м Конгрессе Assenologi — организации, которая, занимается анализом данных о виноделии и прогнозированием урожая. Он призвал виноделов прийти к единодушному решению, чтобы решить проблему, передает gamberorosso.it
По словам министра, Италия, как и Франция, столкнулась с перепроизводством вина. Продукция теряет востребованность, так как молодёжь либо отказывается от алкоголя, либо выбирает крепкие напитки.