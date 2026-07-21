Японские жуки атаковали виноградники в Италии.

Хрущик японский, или жук-вредитель, — вид пластинчатоусых жуков, который происходит из Японии. Больше 100 лет назад он появился в США. На Европейском континенте хрущик был замечен недавно, в 2014 году. В Италии же он распространился по северо-восточным регионам.

«Мы наблюдаем, как хрущик неуклонно продвигается от террасы к террасе на наших исторических виноградниках. Сейчас мы находимся примерно на 10-й террасе и уже можем наблюдать атаки хрущика. Это значит, что они поедают растения и постепенно продвигаются вверх по склону», — сказал винодел Лучано Зоппо Ронзеро.

Жуки большими группами движутся и уничтожают растения. Взрослые особи перемещаются на поездах, автомобилях и самолетах, тем самым увеличивая площадь распространения. Этот вредитель представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства, потому что выедает листья, тем самым снижая продуктивность. Однако подсчитать нанесенный ущерб пока сложно.

«Что меня пугает, так это то, что в конечном итоге виноград не созревает. Если виноград не созревает, это означает, что мы приносим домой не великолепный урожай, как мы надеялись, а что-то непригодное для употребления», — сказал Ронзеро.