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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Июля 2026, 14:17
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В Италии готовят снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет

Итальянское правительство одобрило законопроект о снижении возраста уголовной ответственности до 14 лет в целях борьбы с растущей преступностью среди несовершеннолетних.

В Италии готовят снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет.
В Италии готовят снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет.

Утвержденный правительством Италии законопроект предусматривает, что подростки могут быть привлечены к уголовной ответственности с 14-летнего возраста, и судьям больше не нужно будет доказывать в каждом конкретном случае, осознавал ли правонарушитель свои действия, передает eurointegration.com.ua

"Те, кто совершает ошибки, должны нести ответственность за свои действия, даже если это несовершеннолетние. Если кто-то нападает, грабит, разрушает – он всегда должен понести последствия, даже если этим людям по 15–16 лет", – заявила премьер-министр Джорджа Мелони.

Она добавила, что "жесткость без альтернатив – не выход, но альтернативы без жесткости проблемы не решают".

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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