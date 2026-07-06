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rupor.md logorupor
6 Июля 2026, 20:26
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В Италии полиция со стрельбой задержала 35-летнего гражданина Молдовы

В итальянском городе Верона сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие для задержания 35-летнего гражданина Молдовы, угнавшего автомобиль.

В Италии полиция со стрельбой задержала 35-летнего гражданина Молдовы.
В Италии полиция со стрельбой задержала 35-летнего гражданина Молдовы.

Как сообщает местное издание VeronaSera, инцидент произошел днем, когда подозреваемый попытался скрыться от проверки и едва не сбил полицейского, передает rupor.md

Службы контроля зафиксировали угнанную машину на парковке. Когда к транспортному средству приблизились карабинеры, находившийся внутри гражданин Молдовы резко завел двигатель и тронулся с места. Пытаясь уйти от преследования, водитель создал прямую угрозу для жизни одного из правоохранителей.

Чтобы заблокировать беглеца и остановить движение машины, силовики произвели прицельный выстрел по колесу автомобиля. После того как пуля пробила шину, подозреваемый выскочил из салона и попытался сбежать. Тем не менее сотрудники сил правопорядка догнали мужчину, обезвредили его и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Источник
rupor.md logorupor
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