В Италии даром сдают в аренду виллы, где никто не живет.

Пожить на вилле или в старинном доме среди тосканских холмов, не заплатив за аренду ни одного евро.

Такую возможность дает house sitting: формат, при котором путешественник присматривает за чужой недвижимостью в обмен на бесплатное проживание. Спрос на подобные предложения в Италии стабильно растет, передает focus.ua

Владельцы, которые надолго уезжают из Тосканы, нередко ищут надежных людей, готовых пожить в их доме. Вместо того чтобы оставлять дом пустым, хозяева передают его под присмотр, не беря за это плату.

Бесплатное жилье

От человека, соглашающегося на такую сделку, ожидают заботы о имуществе: уборка, полив сада, уход за животными и выполнение мелких бытовых дел. Конкретные условия каждый владелец определяет индивидуально.

Актуальные объявления можно найти на специализированных платформах — TrustedHousesitters, MindMyHouse и Nomador. Там размещают объявления владельцы из разных регионов Италии и других стран.

Плюсы и подводные камни

Сторонники хаус-ситтинга называют его реальной альтернативой дорогой аренде. В отличие от программ покупки заброшенного жилья за символическую цену, этот вариант не требует вложений в ремонт.

В то же время критики напоминают: уход за чужой недвижимостью может превратиться в полноценную повседневную работу — без какого-либо вознаграждения. Еще один нюанс — владельцы самостоятельно выбирают кандидатов, поэтому конкуренция за привлекательные объекты бывает немалой.

Несмотря на споры, этот формат по-прежнему пользуется популярностью среди тех, кто хочет надолго погрузиться в итальянский быт и при этом существенно сэкономить.