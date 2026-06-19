Дом за 1 евро: ещё один город Италии распродаёт жильё по символической цене.

Средневековый городок Норма в регионе Лацио запустил проект по привлечению новых жителей и борьбе с депопуляцией.

Власти предлагают заброшенные дома в историческом центре всего за 1 евро, однако покупателям предстоит взять на себя все расходы по оформлению сделки и капитальному ремонту недвижимости. Инициатива получила название Discover Norma и направлена на восстановление старинных зданий и оживление городской среды, сообщает libertatea.ro

Норма расположена в горах Лепини и считается одним из самых живописных населённых пунктов региона. В последние годы, как и многие небольшие города Италии, она столкнулась с оттоком населения в более крупные населённые пункты.

Для участия в программе потенциальные владельцы должны представить реалистичный проект реконструкции дома и подтвердить готовность выполнить работы в установленные сроки. Кроме того, покупатели оплачивают нотариальные услуги, регистрацию собственности, кадастровые процедуры и другие сопутствующие расходы.

Обязательным условием является внесение финансовой гарантии в виде банковского или страхового обеспечения на сумму от 1 000 до 5 000 евро. После завершения ремонта эта сумма возвращается владельцу.

Местные власти рассчитывают, что программа поможет сохранить историческое наследие города, привлечь новых жителей и инвесторов, а также увеличить туристический поток. Среди главных достопримечательностей Нормы — археологический парк древнеримского города Норба и Музей шоколада.

В 2026 году программа «Дом за 1 евро» действует уже в 14 регионах Италии. Больше всего подобных предложений сосредоточено в Сицилии, Калабрии и Сардинии, однако к инициативе всё чаще присоединяются населённые пункты в Лацио, Тоскане, Пьемонте и Марке.