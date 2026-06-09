Дома жителей Грибово затопило в результате ливней: «Все вокруг в воде и иле».

Спустя два дня после дождя местная жительница Ольга Бециву всё ещё собирает ил, который попал в ее дом. Паркет разбух, мебель уничтожена, пишет moldova1.md

«Вот, сырость осталась, всё ещё вытираю ил здесь. Не дай бог!», - жалуется женщина.

Женщина рассказывает, что дождь начался внезапно, с невероятной силой.

«Когда я зашла, увидела в доме воду и ил, всё было чёрным, шкафы стояли в воде. Я быстро справилась, прыгала, поднимала, что успела — подняла. Вон шкаф повреждён, пол разбух, дверь не открывается, ломается».

Ливни нанесли серьёзный ущерб сельскохозяйственным культурам, а также подвалам и колодцам, которые оказались затоплены. Местные жители говорят, что им потребуется время, чтобы устранить последствия.

«Пришёл племянник и говорит: выходи из дома. Как я выйду, если вода заходит — порогов даже не видно. Я открыла дверь, а он взял меня за руку и вывел — вода была вот так. Потом заборы попадали, в подвале всё... мне ворота вышибло», - рассказала местная жительница.

«Когда я пришел с работы, вода уже переливалась через эти берега. Мама сидела запертая в сарае, дом был полон воды. Мы покопали и спустили немного воды. Пришлось нанять трактор, вывозим грязь со двора, чтобы можно было ходить. Мама очень напугана», - рассказал мужчина.

«Вода была по самую верхотуру, всё в огороде залило грязью, в сарай вся вода зашла. Не знаю, что делать. Наверное, так Бог дал», - сказала жительница села.

Дожди повредили и два моста в Грибово. Мэр села Игорь Грозаву в экстренном порядке созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы определить сумму ущерба.

«Прошёл сильный дождь в отдельно взятой местности. Пострадало около 20 домохозяйств, из них в четыре дома проникла вода. Затопило более 10 подвалов и много колодцев рядом с дворами. Повреждены дороги и мосты. Ущерб гражданам и примэрии будет оценён и передан в местную и районную комиссии по чрезвычайным ситуациям», — сообщил мэр села Грибово.

Сильные дожди нанесли ущерб во многих населённых пунктах Яловенского, Ниспоренского, Страшенского, Теленештского, Каушанского и Дрокиевского районов. Пожарные и спасатели провели более 30 операций по откачке воды из подвалов и домохозяйств.